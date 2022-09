Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Zeugen gesucht

Am Neuen Hafen in Aurich kam es am Montagmorgen zu einer Unfallflucht. In der Zeit von 7.55 Uhr bis 9.50 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer einen weißen VW Touran auf dem Parkplatz der dortigen Arztpraxis und verursachte dabei einen Schaden. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Ohne Fahrerlaubnis und berauscht unterwegs

Ein Traktorfahrer ist am Montag in Norden von der Polizei angehalten worden. Die Beamten stoppten den Mann gegen 8.30 Uhr auf der Bundesstraße 72 im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Sie stellten fest, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Aurich - Autofahrer war betrunken

Mit mehr als zwei Promille war in der Nacht zu Dienstag in Aurich ein Autofahrer unterwegs. Die Polizei hielt den BMW-Fahrer im Wasserwerksweg an und stellten fest, dass der 31-jährige Fahrer erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest gab einen Wert von mehr als zwei Promille an. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Wiesmoor - Bei Unfall verletzt

Bereits am Montagmorgen kam es in Wiesmoor zu einem Verkehrsunfall. Gegen 9.30 Uhr wollte eine 23 Jahre alte VW-Fahrerin von einer Parkfläche an der Hauptstraße auf die Fahrbahn fahren und übersah hierbei offenbar eine 55-jährige Hyundai-Fahrerin, die in Richtung Voßbarg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Die Pkws waren nicht mehr fahrbereit.

