Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Zwei Männer am Stuttgarter Hauptbahnhof angegriffen

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Samstag (05.03.2022) wurden zwei Männer am Stuttgarter Hauptbahnhof durch einen bislang unbekannten Täter angegriffen und verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden 19 und 22 Jahre alten Männer wohl zunächst gegen 22:00 Uhr am Bahnsteig 15/16 in eine verbale Streitigkeit mit einem weiteren Reisenden, in welche sich der Täter nach kurzer Zeit eingemischt haben soll. Im Laufe dieser Auseinandersetzung stieß der Unbekannte offenbar zunächst den 22-Jährigen in den Gleisbereich hinter dem Prellbock, wodurch sich dieser eine Verletzung an der Hand zuzog. Anschließend soll er den 19 Jahre alten Mann geschlagen und ihn dadurch im Gesicht verletzt haben. Beide Geschädigte benötigten jedoch keine medizinische Versorgung. Der Täter, bei welchem es sich um einen großen Mann handeln soll, flüchtete nach der Tat in eine bislang unbekannte Richtung. Zur Tatzeit trug er wohl dunkle Kleidung und eine beigefarbene Mütze. Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter oder der Tat machen können, werden gebeten, sich bei wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

