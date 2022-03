Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 23-Jähriger flieht über die Gleise

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen (02.03.2022)floh ein 23-Jähriger am Stuttgarter Hauptbahnhof über die Gleise nachdem er ohne ein erforderliches Ticket mit einem Regionalzug aus Tübingen angekommen war. Der türkische Staatsangehörige fuhr gegen 09:45 Uhr mit einem IRE von Tübingen in Richtung Stuttgart, als er bei der Fahrscheinkontrolle gegenüber der Mitarbeiterin der Deutschen Bahn offenbar kein entsprechendes Ticket vorweisen konnte. Nachdem er stattdessen falsche Angaben zu seiner Person gemacht haben soll, wurde die Bundespolizei über den Sachverhalt informiert. Bei der Ankunft des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof wurde der im Zollernalbkreis wohnhafte Mann schließlich von einer Streife angetroffen. Während der Kontrolle flüchtete der 23-Jährige über mehrere Gleise, konnte jedoch durch eine weitere Bundespolizeistreife gestellt und vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs und dem unerlaubten Aufenthalt in den Gleisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell