Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung und Beleidigung am Tübinger Hauptbahnhof

Tübingen (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (02.03.2022) gerieten zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren am Tübinger Hauptbahnhof in eine verbale und körperliche Auseinandersetzung. Gegen 17:00 Uhr trafen die beiden syrischen Staatsangehörigen in der Haupthalle aufeinander, wobei der 20-Jährige dem 21-Jährigen offenbar grundlos mit der flachen Hand in das Gesicht schlug. Daraufhin entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, in deren Folge der Jüngere wohl auch das Smartphone seines Kontrahenten auf den Boden warf und dadurch beschädigte. Hinzugerufene Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Tübingen konnten die beiden Personen noch in der Halle antreffen und verbrachten sie auf die Dienststelle. Hierbei beleidigte der Ältere den 20-Jährigen noch mehrmals verbal. Beide Männer wurden durch die Tat leicht verletzt, benötigten jedoch keine medizinische Versorgung. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Beleidigung und der Sachbeschädigung.

