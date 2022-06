Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

73-Jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Goch-Pfalzdorf (ots)

Mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden musste am Freitag (17. Juni 2022) ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall in Pfalzdorf. Ein 32-Jähriger Autofahrer aus Kleve wollte mit seinem Mercedes gegen 17:15 Uhr von der Reuterstraße nach links auf die Kalkarer Straße (B67) abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Motorradfahrer, der die B67 in Richtung Goch befuhr. Der 73-jährige Gocher versuchte noch zu bremsen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Er kam zu Fall und verletzt sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B67 in dem Bereich gesperrt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell