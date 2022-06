Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall

21-Jähriger Autofahrer schwer verletzt

Issum-Sevelen (ots)

Am Samstag (18. Juni 2022) gegen 20:40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Antoniusstraße / Hoerstgener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 21-Jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Ein 26-Jähriger aus Aachen war mit seinem Nissan Micra auf der Antonuisstraße in Richtung Hoerstegener Straße unterwegs. Als er nach ersten Erkenntnissen seine Fahrt weiter geradeaus auf der Straße Koetherdyck fortsetzen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Renault Captur des 21-Jährigen, der die Hoerstegener Straße befuhr. Der junge Mann wurde durch die Kollision schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der 26-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell