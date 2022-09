Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Farbschmierereien an Schulen

Im Ewigsweg in Westerholt kam es zu Farbschmierereien. In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschmierten unbekannte Täter Außenwände, Fenster und Teile des Schulhofs der Oberschule in Westerholt. Auch der Außenbereich der nahegelegenen Grundschule wurde mit Farbe beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag in Westerholt. Ein 55 Jahre alter Renault-Fahrer fuhr gegen 16.35 Uhr auf der Auricher Straße in Richtung Aurich und musste an der Einfahrt zum Kreisverkehr in Willmsfeld verkehrsbedingt halten. Eine nachfolgende 80 Jahre alte Opel-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Beide wurden leicht verletzt. Die 80-jährige Frau kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell