Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auto zerkratzt

Einbeck (ots)

Dassel-Markoldendorf (pap) In Markoldendorf wurde ein in der Kappenstraße abgestellter roter Pkw VW Polo an der Fahrerseite durch einen bislang unbekannten Täter zerkratzt. Die Tatzeit erstreckt sich von Dienstag, 20.09.2022, 14.00 Uhr bis Mittwoch, 21.09.2022, 12.00 Uhr. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 4000,- Euro. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell