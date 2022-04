Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Handtaschendieb gesucht

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Als eine 79-jährige Frau sich am 14.04.2022 gegen 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Luitpoldstraße befand und im Begriff war, die Ostereinkäufe in ihr Fahrzeug zu laden, stellte sie ihre Handtasche kurzzeitig nebenan auf dem Boden ab. Eine unbekannte Person nutzte den Moment der Unachtsamkeit und entwendete die Handtasche der Seniorin.

Die Polizei in Edenkoben bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen, die hiermit in Zusammenhang stehen könnten, telefonisch oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell