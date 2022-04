Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach- versuchter Einbruchsdiebstahl

Landau (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es bei einer Firma im Gewerbegebiet Interpark in Offenbach zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter schlugen ein Fenster im rückwärtigen Bereich ein, um sich Zutritt zur Lagerhalle zu verschaffen. Aufgrund des daraufhin ausgelösten akustischen Alarms, dürften die Täter von ihrem Vorhaben abgelassen und sich von der Örtlichkeit entfernt haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

