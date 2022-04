Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand eines Gartenhauses

Bad Bergzabern (ots)

Am 14.04.22, gegen 19.30 Uhr, kam es in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern, in Höhe der Augspurger Mühle, zum Brand eines Gartenhauses. Das Feuer konnte kontrolliert und schnell durch die Feuerwehren aus Bad Bergzabern und Klingenmünster gelöscht werden. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Ermittlungen zur möglichen Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen. Die B 427 musste für den Zeitraum der Löschung als Aufstellort der Einsatzkräfte und für Reinigungsarbeiten bis 23:45 Uhr voll gesperrt werden.

