Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Geschwindigkeitskontrolle in der Saarlandstraße

Annweiler (ots)

In Annweiler wurde durch die Polizei in der Mittagszeit des 14.04.2022 eine Geschwindigkeitskontrolle in der Saarlandstraße durchgeführt. In dem Streckenabschnitt zwischen Hohenstaufensaal und Prof.-Naegle-Platz war vor kurzem die innerstädtische Geschwindigkeit über Beschilderung auf 30 km/h reduziert worden. Bei den Messungen mittels sogenannter Laserpistole wurden bei regem Verkehr im Zeitraum von einer Stunde vier Verwarnungen ausgesprochen, wobei der schnellste Fahrzeugführer mit 45 km/h gemessen wurde. Die überwiegende Mehrheit des durchlaufenden Verkehrs hielt sich an die Geschwindigkeitsvorgabe.

