POL-PDLD: Edenkoben - Das Smartphone ist Ablenkungsursache Nr. 1

Edenkoben (ots)

Vier Autofahrer mussten 100 Euro Bußgeld bezahlen, weil sie heute Morgen (13.04.2022) in der Staatsstraße und gestern Mittag (12.04.2022) in der Luitpoldstraße während der Fahrt telefonierten. Dazu werden sie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei kassieren. Die Polizei appelliert: Finger weg vom Handy während der Fahrt. Am besten den Flugmodus einschalten und das Smartphone im Handschuhfach deponieren. So kann das Unfallrisiko minimiert werden. Sieben Autofahrer mussten 30 Euro bezahlen, weil sie nicht angegurtet waren.

