POL-PDLD: Albersweiler - Verkehrsgefährdung durch Raser. Zeugen gesucht.

Berg (Pfalz) (ots) - An der Bushaltestelle am Bahnhof Berg wurden in der Nacht zum Dienstag, dem 12.04.2022, beide seitliche Glasscheiben des Wartehäuschens eingeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Konkrete Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Rückfragen bitte an: Franz Heintz Polizeiinspektion Wörth Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-0 Telefax 07271 ...

