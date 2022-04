POL-PDLD: Hagenbach - Diebstahl und Sachbeschädigung an Corona-Teststation

Rheinzabern (ots) - Unbekannte entwendeten am Montag, dem 11.04.2022, zwischen 11.00 und 12.00 Uhr, an einem auf dem Aldi-Parkplatz in Rheinzabern abgestellten E-Bike das Display. Die Geschädigte war im Tatzeitraum beim Einkauf. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Franz Heintz Polizeiinspektion Wörth Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am ...

