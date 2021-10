Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen rabiaten Dieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (08.10.2021) einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Krankenhaus Lebensmittel gestohlen und sich gegen das Festhalten zur Wehr gesetzt zu haben. Eine Ärztin entdeckte den mutmaßlichen Dieb gegen 01.30 Uhr in einem Aufenthaltsbereich, wo er offenbar aufgefundene Lebensmittel verspeiste. Die Frau alarmierte daraufhin einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der ihn nach draußen brachte. Am Ausgang wehrte sich der Tatverdächtige und versuchte zu flüchten. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den sich weiter wehrenden 21-Jährigen daraufhin fest. Die Beamten fanden bei dem Mann weitere Lebensmittel, die er offenbar gestohlen hatte. Der 21-jährige wohnungslose französische Staatsangehörige wird im Laufe des Freitags (08.10.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell