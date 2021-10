Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Donnerstagabend (07.10.2021) in einem Drogeriemarkt an der Königstraße Waren gestohlen zu haben. Ein 50-jähriger Ladendetektiv beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 20.00 Uhr offenbar Hygieneartikel im Wert von über 100 Euro aus der Auslage nahm und diese unter seiner Kleidung versteckte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 28-Jährigen daraufhin fest. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten das Diebesgut unter seiner Kleidung. Der wohnsitzlose Georgier wird im Laufe des Freitags (08.10.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell