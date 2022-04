POL-PDLD: Edenkoben - Amphetamin konsumiert

Hagenbach (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag 11.04.2022 auf Dienstag 12.04.2022 aus dem frei zugänglichen Unterstand der Corona-Teststation in der Habsburgerallee eine LED-Lampe und Büroartikel. Weiterhin wurde das Gestänge des Unterstandes beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 700 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Franz Heintz ...

