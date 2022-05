POL-ME: Polizei sucht Zeugen nach Unfall - Erkrath - 2205062

Polizei Mettmann

Erkrath

Mettmann

Nach einem Unfall in der Nacht zu Samstag (7. Mai 2022) in Erkrath-Unterfeldhaus ist die Polizei auf der Suche nach zwei Zeugen, die die Beamten vor Ort auf das Unfallfahrzeug, welches sich vom Unfallort entfernt hatte, aufmerksam gemacht haben.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 0.20 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, weil er auf dem Niermannsweg in Erkrath-Unterfeldhaus ein lautes Klirren wahrgenommen hatte. Die eingetroffenen Beamten wurden von zwei bislang unbekannten Zeugen darauf hingewiesen, dass hundert Meter entfernt ein beschädigtes Fahrzeug abgestellt wurde. Kurze Zeit später stellten die eingesetzten Beamten auf einem Parkplatz am Neuenhausplatz einen weißen VW Passat fest, der stark beschädigt war. Eine Gruppe von vier jungen Erwachsenen hielt sich in unmittelbarer Umgebung auf. Die beiden jungen Männer und die beiden jungen Frauen gaben an, zu dem verunfallten Fahrzeug zu gehören. Alle vier Personen wirkten alkoholisiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der VW Passat auf dem Niermannsweg auf Höhe der Hausnummer 11 von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum sowie einen Poller geprallt. Sowohl das Fahrzeug als auch der Baum und der Poller wurden durch den Aufprall stark beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Passats vom Unfallort und stellte das Fahrzeug auf dem Parkplatz ab. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein 25-jähriger Düsseldorfer den Wagen gefahren haben könnte. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Wache nach Hilden gebracht. Um den genauen Unfallhergang zu klären, ist die Polizei auf der Suche nach den beiden Zeugen, die die Beamten auf das Unfallfahrzeug aufmerksam gemacht haben.

Die Polizei in Erkrath bittet die beiden Zeugen, sich auf der Wache oder unter der Nummer 02104 9480-6450 zu melden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell