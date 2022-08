Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Entwendetes Kupferkabel in Berlin aufgetaucht

Rostock (ots)

Mit Pressemitteilung vom 01. August 2022 berichtete die Bundespolizeiinspektion Rostock über zwei Straftaten von Kupferkabeldiebstahlt, die ggf. im Tatzusammenhang stehen. Zum einen entwendeten am Wochenende von 30. Juli. bis zum 01. August 2022 unbekannte Täter an der Bahnstrecke 6648 (Rostock - Kavelstorf) ca. 1.600 m Fahr- und Tragedraht aus Kupfer und zum anderen aus einem Werksgebäude der Deutschen Bahn im Dalwitzhofer Weg mehrere Kabeltrommeln mit Kupferdraht in einem Gesamtwert von über 24.000,- Euro. Ein Teil des Diebesgutes konnte nunmehr durch die Berliner Landespolizisten bei einem Buntmetallhändler in Berlin aufgefunden werden. Den Hinweis bekamen die Kollegen durch einen Zeugen, der am 01. August 2022 mitteilte, dass ein Kollege von ihm geäußert habe, dass dieser beobachten konnte, wie jemand drei relativ neue Fahrdrahttrommeln und weitere lose Kupferdrähte bei dem Schrotthandel ablud. Auf Befragung des Inhabers durch die Berliner Kollegen bestätigte dieser das Abladen, will jedoch einen Ankauf abgelehnt haben. Der "Ablader" legte hierbei eine Kopie eines Personaldokuments vor und wollte innerhalb von vier Stunden das Original vorlegen. Dieser erschien jedoch nicht mehr. Anhand einer Überprüfung der Listenummern an den Fahrdrahttrommeln konnte ermittelt werden, dass die Kupfertrommeln eindeutig nach Rostock zugehören und offensichtlich aus den Diebstählen des vergangenen Wochenendes stammen. Das aufgefundene Kupferkabel wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Bundespolizeiinspektion Rostock geführt.

