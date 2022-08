Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Erneuter Vandalismus am Bahnhof Güstrow

Güstrow (ots)

Nachdem am 27. Juli 2022 ein Zeuge einen 18-Jährigen dabei beobachten konnte, wie dieser mehrere Scheiben einwarf und ein Auto am Bahnhof Güstrow beschädigte (Die Bundespolizeiinspektion Rostock berichtete mit Pressemitteilung vom 28. Juli 2022.), kam es offensichtlich in der Nacht von Sonntag, den 31. Juli 2022 erneut zu Sachbeschädigungen im Bahnhof. In den Morgenstunden informierte die Deutsche Bahn, dass am Bahnhof in der Wandelhalle eine Glasschiebewand und die Verglasungen von zwei Fahrplanschaukästen zerstört wurden. Zu dem/den Tätern liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Ebenso zur genauen Tatzeit und der Schadenhöhe liegen keine detaillierten Angaben vor. Unabhängig hiervon bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer konnte die Tat beobachten oder kann sachdienliche Angaben zum Sachverhalt bzw. zu verdächtigen Person machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

