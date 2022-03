POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.03.2022.

Peine (ots) - Polizei Peine setzt Schwerpunkt bei Geschwindigkeitskontrollen In der Zeit vom 21.03. - 27.03. hat die Polizei Peine schwerpunktmäßige Geschwindigkeitskontrollen an zahlreichen Orten im Landkreis durchgeführt. Als Beteiligung an der "Roadpol- Aktion Speed" sind mobile und stationäre Kontrollen ...

mehr