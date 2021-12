Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden; keine Verletzte

Weinheim (ots)

Am Dienstag, gegen 11 Uhr, war ein 76-jähriger Ford-Fahrer in der Blücherstraße unterwegs. An der Einmündung Weststraße übersah er einen von rechts kommenden 87-jährigen Mitsubishi-Fahrer. Beide Autos stießen zusammen, wodurch ein Sachschaden von über 10.000 EUR entstand. Aufgrund des starken Aufpralls waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch auslaufende Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn verunreinigt und musste von einer Fachfirma gereinigt werden. Glücklicherweise wurden niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

