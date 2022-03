Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Verkehrsunfall mit Verletzten Personen in Waltrop Berliner Straße

Recklinghäuser Straße

Im Veiinghof 03.03.2022, 14:44 Uhr

Recklinghausen (ots)

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 69 Jahre alte Frau aus Castrop-Rauxel mit einem Reisebus die Recklinghäuser Straße in südliche Richtung. An der Kreuzung wollte sie nach links in die Berliner Straße in Richtung Osten einbiegen. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein ohne die Vorfahrt eines 23 Jahre alten Pkw-Führers aus Waltrop zu beachten, welcher die Berliner Straße aus Richtung Osten kommend in Richtung Westen befuhr und die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Bus kam auf dem gegenüberliegende Feld zum Stehen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 15000,- EUR. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Unfallstelle für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ein Freigabe der Strecke erfolgte gegen 17:00 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell