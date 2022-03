Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/ Recklinghausen: Raub auf Kiosk in Herten geklärt - TV ermittelt

Recklinghausen (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es den Kriminalbeamten nun einen Raub auf einen Kiosk in Herten vom 11.11.2021 aufzuklären. Zwei Männer sollen dabei eine 24-jährige Angestellte mit einer Pistole und einem Elektronschocker bedroht haben. Mit einem Sondereinsatzkommando und weiteren Polizeikräften wurde am heutigen Morgen (6 Uhr) die Wohnung eines 21-jährigen Recklinghäusers durchsucht. Die Polizisten fanden bei der Wohnungsdurchsuchung an der Bochumer Straße umfangreiches Beweismaterial. Dazu zählen u.a. eine Softairwaffe und ein Elektroschocker. Die Ermittlungen zum zweiten Täter dauern weiter an.

Die Ursprungsmeldung zum Raub vom 11.11.2021 finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5070959

