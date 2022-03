POL-RE: Marl: Frau überfallen - Polizei sucht dringend Zeugen

Recklinghausen (ots) - An der Kreuzung Kirchhellener Straße/Nordring hat es am Mittwochvormittag einen Auffahrunfall gegeben. Eine 44-jährige Autofahrerin aus Bottrop, die gegen 11 Uhr in Richtung Kirchhellen unterwegs war, musste an der Ampel anhalten. Der 53-jährige Autofahrer aus Bottrop dahinter reagierte offenbar zu spät und fuhr auf. Beide wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird ...

mehr