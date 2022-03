Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Falscher Wasserwerker unterwegs

Recklinghausen (ots)

Im Stadtteil Ickern ist am Mittwoch ein 79-jähriger Castroper auf einen Betrüger hereingefallen. Gegen 14.40 Uhr klingelte ein Mann an der Tür. Er stellte sich als Mitarbeiter der Wasserwerke vor und bat um Einlass. Anschließend forderte er den Senior auf, im Badezimmer abwechselnd kaltes und warmes Wasser aufzudrehen, was der 79-Jährige auch tat. Wenig später sah der Castroper, wie der vermeintliche Wasserwerker aus dem Wohnzimmer kam und anschließend schnell aus der Wohnung verschwand. Als der 79-Jährige genauer nachschaute, bemerkte er, dass er bestohlen worden war. Der Mann hatte Bargeld erbeutet - und war damit geflüchtet. Er rief die Polizei an, der Täter war allerdings nicht mehr zu finden. Beschreibung: etwa 1,80m groß, trug eine Basecap, einen dunklen Kaputzenpullover, eine dunkle Stoffhose und sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Dieser Betrug ist leider kein Einzelfall. Erst am Dienstag war eine Frau in Marl von einem falschen Wasserwerker bestohlen worden (siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5160044).

Die Polizei rät: Lassen Sie nur Personen bzw. Handwerker herein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in Ihre Wohnung. Und: Informieren Sie ihre (älteren) Angehörigen über die Maschen der Trickbetrrüger, damit nicht ihre Eltern/Großeltern Opfer werden. Im Kampf gegen die Täter und zum Schutz der Seniorinnen und Senioren setzt die Polizei auch auf die Mitarbeit von Angehörigen. Dazu trägt das Projekt "Next Generation" bei. Weitere Infos gibt es auf unserer Internetseite:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

