POL-RE: Bottrop: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall an Kreuzung

Recklinghausen (ots) - Haltern am See An der Flaesheimer Straße hebelten unbekannte Täter am Dienstag, zwischen 13.45 Uhr und 16.45 Uhr, ein bodentiefes Fenster eines Hauses auf und betraten die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten das Mobiliar und sämtliche Gegenstände nach möglichem Diebesgut. Mit Sparbuch, Geld und Schmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung. Gladbeck Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an ...

