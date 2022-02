Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Einfach weggefahren

Nach dem Fahrer eines dunklen Kastenwagens sucht seit Dienstag die Laupheimer Polizei.

Ulm (ots)

Der Unbekannte war nach einem Unfall geflüchtet, der sich bei Bronnen ereignete. Kurz nach 7 Uhr waren sich in einer Kurve auf der Straße in Richtung Oberholzheim zwei Fahrzeuge begegnet: ein Ford Transit und ein Daimler Kleinbus. Die Fahrzeuge kamen sich zu nahe, so dass an beiden die linken Spiegel beschädigt wurden. Die Fahrer stiegen aus und sprachen miteinander. Noch bevor die Polizei da war oder die Personalien ausgetauscht waren stieg der Ford-Fahrer wieder in seinen dunkeln Transit und fuhr weg. Ihn sucht jetzt die Laupheimer Polizei (Hinweis-Telefon: 07392/96399), die wegen der Unfallflucht ermittelt. Immerhin war durch den Unfall ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstanden. Der Ford-Fahrer soll etwa 1,60 m groß sein und habe dunkle Arbeitskleidung getragen. An seinem Transit fehlt seit dem Unfall der linke Spiegel.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer wegfährt, ohne sich um Verletzte und Schäden zu kümmern riskiert eine Freiheitsstrafe und seinen Führerschein. Wer wartet hat in aller Regel lediglich mit einem Bußgeld zu rechnen. Die Polizei empfiehlt deshalb, sich sofort beim Unfallgegner zu melden oder bei der Polizei.

+++++++++ 0197449

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell