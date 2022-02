Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Unfall gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am 3. Februar kam es auf der Ochtruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger E-Bike-Fahrer war gegen 8 Uhr in Richtung Südstraße unterwegs. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Auto die Ochtruper Straße in Richtung Schloßstraße. Aufgrund einer Fahrbahnverengung hielt der unbekannte Fahrzeugführer zunächst an, um dem Radfahrer offensichtlich die Vorfahrt zu gewähren. Als der Pedelec-Fahrer seine Fahrt fortführt, schert der Unbekannte plötzlich mit seinem PKW aus, sodass der 18-Jährige auf den Gehweg ausweichen musste und stürzte. Der Radfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 400 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/9800 zu melden.

