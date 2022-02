Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots)

In der Nacht zum 22. Januar kam es in Emlichheim an der Straße Westerhook zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein an Straßenrand geparkter silberner VW Polo im Bereich der rechten Fahrzeugseite vermutlich durch einen Fahrradfahrer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

