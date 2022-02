Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Brand im Keller

Papenburg (ots)

Am Dienstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz am Graderweg in Papenburg alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 19.50 Uhr zu einem Brand im Keller einer Tagespflegeeinrichtung. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren Untenende und Obenende waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Aufgrund der hohen Rauchentwicklung war der Graderweg zwischen Hümmlinger Weg und Erlenweg bis etwa 22.20 Uhr voll gesperrt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell