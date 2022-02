Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Mountainbike gestohlen

Emlichheim (ots)

Zwischen dem 18. und dem 19. Januar kam es in der Mühlenstraße in Emlichheim zu einem Fahrraddiebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten ein, an einem Wohnhaus abgestelltes, schwarzes Mountainbike der Marke "Giant". Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim (Tel. 05943/92000) in Verbindung zu setzten.

