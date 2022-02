Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Altkleider gestohlen

Lathen (ots)

Am Samstag entwendete eine Gruppe von vermutlich acht Personen Altkleider aus den Containern an der Straße Am Bahnhof in Lathen. Einige Personen kletterten mithilfe einer sogenannten Räuberleiter in die Container hinein und gelangten so an den Inhalt. Insgesamt entwendeten die bislang unbekannten Personen fünf Säcke mit Altkleidern und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

