Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

An der Kirchhellener Straße verursachte am Mittwoch ein bislang unbekannter Autofahrer einen Sachschaden von ca. 1.000 Euro und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Der nun beschädigte schwarze Mercedes- Benz stand in der Zeit von 12 Uhr bis 13 Uhr zwischen der Lohstraße und der Lötzener Straße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Marl

Zwischen dem vergangenen Sonntag (18 Uhr) und dem Dienstag (14 Uhr) hinterließ ein bisher Unbekannter einen Schaden von etwa 1.000 Euro an einem geparkten Nissan Juke. Das Auto wurde von dem Fahrer auf einem Parkplatz an der Vikariestraße/ B225 abgestellt.

Recklinghausen

Einen Schaden von schätzungsweise 1.200 Euro hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem Seat Alhambra. Der Verursacher entfernte sich sodann vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 14.30 Uhr und 17.15 Uhr an der Johannes- Werners- Straße.

In einem Parkhaus am Löhrhof beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen anderen Wagen (schwarzer BMW) und hinterließ einen Sachschaden von 1.500 Euro, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Verursacht wurde der Schaden am Mittwoch, zwischen 15.10 Uhr und 16.25 Uhr.

Dorsten

An der Vestischen Allee kam es zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag zu einer Unfallflucht, bei der ein Schaden von etwa 1.500 Euro verursacht wurde. Der Verantwortliche flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Der beschädigte, weiße VW Arteon stand auf einem Hinterhofparkplatz. An dem Wagen fand sich gelber Fremdlack.

Bottrop

Auf der Tannenstraße touchierte ein unbekannter Autofahrer eines roten Kleinwagens einen geparkten Ford S-Max. Der Unbekannte hat kurz nach dem Unfall noch gehalten, ist dann aber in Richtung Norden weitergefahren. Ein Zeuge hatte den Vorgang am Mittwoch um 19.30 Uhr beobachten können. Der Schaden beträgt ca. 5.000 Euro.

Datteln

Am Mittwochabend verursachte ein Unbekannter einen Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro und flüchtete anschließend, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, vom Unfallort. Der weiße Kia Rio war zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkstreifen an der St.- Vincenz- Straße abgestellt worden. Bislang liegen keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor.

Waltrop

Um einem Motorradfahrer auszuweichen, überfuhr ein 55-jähriger Autofahrer am Mittwoch (13 Uhr) über eine Verkehrsinsel. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Autofahrer fuhr auf der Oberlipper Straße in Richtung Unterlipper Straße. An der Kreuzung sei dann ein Motorradfahrer von rechts gekommen und von der Borkener Straße auf die Unterlipper Straße abgebogen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Autofahrer nach links aus und kollidierte dabei mit der Verkehrsinsel.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell