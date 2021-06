Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Vorläufige Festnahme nach versuchter räuberischer Erpressung

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 14.15 Uhr, verlangte ein 20-Jähriger unter Vorhalt eines Messers Geld von einem ihm bekannten 24-Jährigen. Die beiden Männer aus Marl befanden sich zur Tatzeit an einem Einkaufszentrum in Marl an der Bergstraße. Der 24-Jährige verweigerte jedoch die Herausgabe und konnte sich der Situation entziehen. Er entfernte sich zu Fuß in Richtung in Richtung Creiler Platz. Der Tatverdächtige folgte ihm und forderte ihn erneut auf, Bargeld auszuhändigen. Nachdem er damit wiederum keinen Erfolg hatte, entfernte sich der 20-jährige Mann in Richtung Hervester Straße. Die Polizei konnte den Mann kurz darauf in Tatortnähe antreffen und vorläufig festnehmen. Ein Messer fanden die Beamten nicht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann schließlich wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

