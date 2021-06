Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Schwerer Verkehrsunfall auf Kirchhellener Straße

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kirchhellener Straße ist am Montagmittag ein 73-jähriger Radfahrer aus Bottrop schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 12 Uhr in Fahrtrichtung Autobahn unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte ein 58-jähriger LKW-Fahrer aus Bottrop von der Kirchhellener Straße nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen - und erfasste dabei den Radfahrer, der gerade auf gleicher Höhe neben ihm fuhr. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Gesundheitszustand des Mannes stabil. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Der Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

