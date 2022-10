POL-OH: Schneller Ermittlungserfolg nach Raub auf Tankstelle: Drei Personen festgenommen

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Schneller Ermittlungserfolg nach Raub auf Tankstelle: Drei Personen festgenommen

Eiterfeld. Bereits 24 Stunden nach dem Raub auf eine Tankstelle in Arzell, gelang es Beamten der osthessischen Polizei gemeinsam mit Kräften eines Mobilen Einsatzkommandos der hessischen Polizei am Donnerstagabend (06.10.) drei Tatverdächtige festzunehmen.

Nachdem die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zunächst nicht zu einer Festnahme geführt hatten, konnten die Ermittler der Kriminalpolizei Fulda - dank mehrerer Zeugenhinweise - im Zuge ihrer umfangreichen und akribischen Ermittlungen bereits am Folgetag einen Tatverdacht gegen zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren aus dem Landkreis Fulda sowie einen 16-Jährigen aus Thüringen begründen. Sie wurden am Donnerstag (06.10.), gegen 19.40 Uhr, gemeinsam in der Ortslage von Eiterfeld angetroffen und festgenommen.

Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen auf Anordnung des Amtsgerichts Fulda fanden die Beamten verschiedene Beweismittel bei den Festgenommen sowie in einem ihrer Fahrzeuge und an ihren Wohnanschriften auf - darunter auch eine silberfarbene Schreckschusspistole - und stellten diese sicher.

Die zwei Tatverdächtigen aus dem Landkreis Fulda werden am heutigen Freitagnachmittag (07.10.) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda einem Haftrichter am Amtsgericht in Fulda vorgeführt, welcher über die Untersuchungshaft entscheiden wird. Der 16-Jährige Thüringer wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Fulda und der Staatsanwaltschaft Fulda dauern auch weiterhin an.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

