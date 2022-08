POL-PPWP: Augen auf bei (Ver-)Käufen im Internet

Enkenbach-Alsenborn (ots) - Ein Zeuge meldete am Mittwochmorgen den Fund mehrere Pakete im Wald bei Enkenbach-Alsenborn. Die Pakete waren alle geöffnet und leer. Die Adressaten der Pakete sind aus dem gesamten Bundesgebiet und Österreich. In wie weit es sich um Diebstahl oder um illegale Müllentsorgung handelt muss noch geklärt werden. Die Ermittlungen laufen. Zeugen die in den letzten Tagen etwas Verdächtiges in dem Waldgebiet nahe der A6 beobachtete haben, werden ...

mehr