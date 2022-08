Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogen und Diebesgut bei Kontrollen entdeckt

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich eine 41-Jährige in der Nacht zum Donnerstag eine Anzeige eingehandelt. Die Frau fiel Polizeibeamten während einer Fußstreife um 3:30 Uhr in der Wiesenstraße in der Nähe des Spielplatzes auf. Sie wurde kontrolliert. Die Beamten fanden bei ihr weiteres Amphetamin. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und gegen die Frau ein Strafverfahren eingeleitet. Neben der Frau hielten sich auch zwei Männer in auf einem Grünstreifen am Spielplatz auf. Sie wurden ebenfalls kontrolliert. Neben den Männern lag eine Kettensäge. Eine Abfrage ergab, dass es sich um Diebesgut handelt. Die beiden Männer machten keine Angaben zur Herkunft der Motorsäge. Sie wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

