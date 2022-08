POL-PPWP: Kind bei Unfall verletzt

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Schmierfinken, die in den vergangenen Tagen zwei Wohnungstüren in der Mainzer Straße verunstaltet haben. Am Mittwoch wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter die Wohnungstüren im Haus Nummer 85 mit Graffiti beschmiert haben. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 23 Uhr und Mittwoch, 15 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 ...

