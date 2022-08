POL-PPWP: Unfall mit verletztem Radfahrer

Kaiserslautern (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Haus in der Beethovenstraße mit Farbe beschmiert. Um 3:20 Uhr meldete eine Anwohnerin, dass vier Personen ein Graffiti gesprüht haben. An der Hauswand konnte der Schriftzug "Schluffer" festgestellt werden. Trotz einer intensiven Suche von mehreren Einsatzkräften konnten die Täter nicht mehr in der Nähe angetroffen werden. Eine ...

mehr