Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfall bei Entzündung von Feuerstelle - Zwei verletzte Personen - Offenbar Brandbeschleuniger im Einsatz - Einsatz von Rettungshubschrauber

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stadt Löffingen

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 03.11.2021, gegen 05 Uhr ereignete sich ein Unfall an einer fest eingebauten Grill- / Kaminstelle im Garten eines Wohnanwesens.

Nach ersten Ermittlungen wollte ein Ehepaar früh am Tag eine Grillstelle entzünden und verwendete hierzu einen flüssigen Grillanzünder. Hierbei kam es offensichtlich zu Dosierungs- und/oder Handhabungsschwierigkeiten. Eine plötzlich entstehende Stichflamme führte zu einer schweren Verletzung der 38 - jährigen Frau. Sie musste mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum im Umland geflogen werden.

Ihr 37 - jähriger Ehemann verletzte sich so stark am Arm, dass er ebenfalls in einer Klinik behandelt werden musste.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht wie es zu diesem Unfall kommen konnte.

FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell