Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Messer bedroht

Kaiserslautern (ots)

Während einer Auseinandersetzung am Mittwochvormittag haben sich zwei Männer gegenseitig mit Messern bedroht. Zuvor kam es am Eselsfürther Bahnhof zwischen den beiden zum Streit. Als der Disput eskalierte, soll einer der beiden Männer ein Cuttermesser gezückt haben. Der andere zog ein Taschenmesser. Ausgangspunkt des Streits war der Wert des Metallschrotts, der veräußert werden sollte. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen die beiden Männer ein. Das Cuttermesser wurde sichergestellt, das Taschenmesser war nicht mehr auffindbar. Die Ermittlungen dauern an. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell