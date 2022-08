POL-PPWP: Wespen stehen unter Schutz!

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in ein Restaurant in der Mainzer Straße eingedrungen. Am Morgen fiel Mitarbeitern auf, dass ein Fenster und auch eine Tür aufgehebelt sowie verschiedene Räume durchsucht wurden. Gestohlen wurde den bisherigen Überprüfungen zufolge nichts; zurück blieb allerdings der Sachschaden an Fenster und Tür. Die Tatzeit liegt zwischen Mitternacht und 2 ...

