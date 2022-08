Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrüche ohne Beute aber mit Sachschäden

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in ein Restaurant in der Mainzer Straße eingedrungen. Am Morgen fiel Mitarbeitern auf, dass ein Fenster und auch eine Tür aufgehebelt sowie verschiedene Räume durchsucht wurden. Gestohlen wurde den bisherigen Überprüfungen zufolge nichts; zurück blieb allerdings der Sachschaden an Fenster und Tür.

Die Tatzeit liegt zwischen Mitternacht und 2 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Vermutlich während der Sommerferien sind Einbrecher in der Kantstraße in ein Schulgebäude eingestiegen. Um sich Zugang zu verschaffen, beschädigten die Unbekannten zwei Fensterscheiben, und in einem Büroraum hebelten sie auch einen verschlossenen Schrank auf. Offenbar fanden die Eindringlinge aber nichts, was sie interessierte, und verließen das Gebäude wieder mit leeren Händen. Sie hinterließen allerdings den angerichteten Sachschaden. Festgestellt wurde der Schaden am Dienstagnachmittag, die genaue Tatzeit ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

Nachträglich gemeldet wurde auch ein versuchter Einbruch in eine Spielhalle "Im Haderwald". Der genaue Tatzeitraum ist unklar. Am Dienstag fielen aber "verräterische Spuren" an den Eingangstüren auf, die darauf hindeuten, dass Unbefugte gewaltsam eindringen wollten. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. |cri

