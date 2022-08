Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendiebstahl scheitert - Messer aus der Hosentasche kommt nicht zum Einsatz

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Am Samstagabend, 06.08.2022, wurden zwei Ladendiebe nach ihrer Entdeckung aggressiv. Ein Täter hatte ein Messer in der Hosentasche, dass jedoch nicht zum Einsatz kam.

Zwei Ladendetektive nahmen gegen 19:40 Uhr in dem Einkaufszentrum an der Bahnhofstraße zwei verdächtige Männer war. Beide hielten diverse Neuware in den Händen, an denen noch die Etiketten hingen. Mit dieser Ware gingen die Unbekannten zu den Toiletten, legten die Kleidung auf den Boden und zogen weitere Ware aus ihren Rucksäcken. Anschließend wechselte einer seine komplette Bekleidung gegen die neue gestohlene Kleidung. Nachdem die weitere Beute untereinander aufgeteilt worden war, verließen die Männer den Toilettenbereich.

Von den Detektiven auf die Herkunft der Ware angesprochen, wurde das Duo aggressiv und beleidigend. Der 24-jährige Dieb versuchte die Detektive sowie den hinzugerufenen Mitarbeiter der Sicherheitsfirma zu treten und zu schlagen, was ihm jedoch nicht gelang.

Nachdem die Polizei informiert worden war, beruhigte sich der 24-Jährige und händigte dem Sicherheitsmitarbeiter sein Messer, welches er in der Hosentasche trug, aus.

Bei dem 22-Jährigen fanden die Polizisten eine Tüte mit drei Paar entwendeten Schuhen, einen gestohlenen Rucksack mit gestohlenen Parfümflaschen und persönlichen Gegenständen. Er war mit entwendeten Sneakern und Kappe bekleidet.

Der 24-Jährige war komplett mit erbeuteter Ware bekleidet, mit einer Kappe, einem T-Shirt, einer Weste, einer Jogginghose sowie Sneakern. Seine zuvor getragene Kleidung befand sich in seinem Rucksack, zusammen mit einer ebenfalls entwendeten Tasche.

Die Tatverdächtigen, die der Bielefelder Polizei bereits wegen anderer Straftaten bekannt sind, wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Das Diebesgut sowie das Messer wurden sichergestellt. Strafverfahren sind eingeleitet.

