POL-BI: Unbekannte Person beschädigt fünf Pkw

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 06.08.2022, brach eine unbekannte Person Außenspiegel von mehreren Pkw ab, die in der Bremer Straße geparkt standen. Die Polizei sucht Zeugen.

An einem VW, einem Polo, einem Opel Astra und einem Ford Fiesta die in der Bremer Straße, im Bereich zwischen der Meller Straße und der Diebrocker Straße, geparkt waren, brach der Täter die Spiegel auf der Gehwegseite ab. Zudem war an einem Golf Sportsvan eine Spiegelabdeckung abgebrochen, der in der Bremer Straße, in Höhe Kurze Straße, geparkt stand.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 1300 Euro geschätzt.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 18:00 Uhr am Freitag und 08:45 Uhr am Samstag.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Täter oder dem Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

