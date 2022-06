Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Bürocontainer

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hollenstedter Weg; Freitag, 10.06.2022, 16:30 Uhr - Sonntag, 12.06.2022, 17:00 Uhr

NORTHEIM (TH) Am Wochenende ist es zu einem Einbruch in ein Firmengebäude im Hollenstedter Weg in Northeim gekommen.

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Freitagnachmittag, 10.06.2022, 16:30 Uhr bis Sonntagnachmittag, 12.06.2022, 17:00 Uhr, die Tür eines Bürocontainers auf und entwendeten eine Geldkassette mit ca. 100 Euro Bargeld. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Northeimer Polizei unter der Tel.: 05551-70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell