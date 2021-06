Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung u.a.

Zweibrücken (ots)

Ein Streit zwischen 2 Autofahrern, der an der Aral-Tankstelle in Ixheim vorausgegangen war, fand am Freitagmittag gegen 13:25 Uhr auf der Rimschweilerstraße (B424) zwischen Ixheim und Rimschweiler seinen Höhepunkt. Der 37-jährige Beschuldigte soll die 25-jährigen Geschädigte ausgebremst und zum Aussteigen aus ihrem Fahrzeug aufgefordert haben. Im weiteren Verlauf sei es dann zu einem körperlichen Übergriff des Mannes gegen die Frau gekommen, wodurch die Frau leicht verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen. |pizw

